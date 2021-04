Investimentos para Penedo são tema de encontro entre Ronaldo Lopes e Renan Filho

A parceria que está melhorando a qualidade vida da população penedense vai gerar mais resultados positivos. Novos investimentos para Penedo foram o tema principal da agenda de trabalho entre o Prefeito Ronaldo Lopes e o Governador Renan Filho.

Acompanhando do Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Lopes, e do Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas (IMA), Gustavo Lopes, o Prefeito de Penedo foi recebido pelo gestor estadual nesta quinta-feira, 29, no Palácio República dos Palmares.

“Nós conversamos sobre o Programa Cidade Linda, que investe em pavimentação de ruas e urbanização de espaços públicos, e Penedo também será contemplada, com prioridade para os bairros mais carentes”, destaca Ronaldo Lopes, acrescentando que mais avenidas da cidade receberão nova pavimentação.

Habitação e assistência social também têm obras previstas. “Nós solicitamos duas creches, fomos atendidos e já temos aprovação da Câmara de Vereadores para a doação dos terrenos onde elas serão construídas. Uma será no aterro da Lagoa do Oiteiro, atendendo as famílias daquela região, e a outra no bairro Santa Isabel”, informa o Prefeito de Penedo.

Patrulha mecanizada

A Prefeitura de Penedo não tem veículos próprios para realizar a manutenção de estradas vicinais, serviço fundamental para melhorar o trânsito entre a zona rural e a cidade. Por isso, Ronaldo Lopes reivindicou a cessão de patrulha mecanizada.

As necessidades para a área de saúde também foram tema da conversa entre os gestores, assim como o turismo.

“Nós conversamos sobre projetos que apresentamos para Penedo, entre eles a urbanização da nossa prainha, a instalação do nosso terminal turístico e melhorias para a orla de nossa cidade. Imediatamente, o governador autorizou iniciar a licitação dos investimentos para a prainha”, concluiu Ronaldo Lopes sobre mais um avanço para o povo penedense.

