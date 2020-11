“Irei fiscalizar o dinheiro público e lutar pelos direitos da população penedense”, diz Walder Lima

O programa esportivo Grande Rio Esporte, na Rádio Grande Rio FM (99,1), entrevistou nesta quinta-feira, 12, o último candidato a vereador nas eleições municipais deste ano em Penedo. O entrevistado foi o jovem Walder Lima, candidato pelo partido (PROS).

Walder Lima falou um pouco da sua trajetória nessa campanha eleitoral e falou de suas propostas no que se refere ao esporte local, seja ele amador ou profissional. Walder Lima falou que irá fiscalizar o dinheiro público e lutar pelos direitos da população, casos eleito for.

Outro ponto destacado por Walder Lima durante a entrevista diz respeito ao esporte feminino no município, onde ele disse que se eleito for irá apoiar incondicionalmente para que as mulheres tenham mais espaço no esporte de Penedo, seja no futsal, futebol de campo, atletismo, entre outras modalidades.

Por fim, Walder Lima agradeceu a oportunidade e pediu aos eleitores que no próximo dia 15 eles votem pela renovação na Câmara de Vereadores, votem 90258 (juntos somos mais fortes) – Walder Lima.

por Redação