Irmã de Angélica está com coronavírus

Recetemente, Márcia Marbá, irmã de Angélica, foi diagnosticada com coronavírus. A doença foi revelada por Xuxa Meneghel e Fábio Porchat, em uma live feita nas redes sociais.

“Estou trancada desde sexta-feira. O resultado positivo do exame saiu ontem, confirmando minhas suspeitas. Estou de repouso absoluto por conta da falta de ar. Além do repouso, tomo vitamina C. Sinto muita dor no corpo e calafrios”, disse ela.

Mesmo isolada, Márcia continua tendo contato com a família.

“Falo com a Angélica direto. Estamos nos falando pelo vídeo. Meus pais, minha filha que mora com o marido e minha neta em Vancouver, me visitam o tempo todo virtualmente”, contou.

Em sua conta no Instagram, a empresária ainda alertou sobre os perigos do covid-19.

“Coronavírus não é uma gripezinha chata. Ela pega o pulmão, falta o ar e dá pneumonia. Cuidado”, escreveu ela.

