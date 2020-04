Isolamento recua 16% e atinge menos de 50% da população de AL

Menos da metade da população alagoana estava em isolamento até o último sábado (11). Dados da startup Inloco, que monitora a localização de aparelhos celulares, mostram que apenas 49% dos alagoanos estavam isolados.

No último dia 5 este número alcançava 59% da população. A queda na adesão ao isolamento é de 16%. Para aferir a adesão ao isolamento a empresa monitora a localização de celulares e considera quebra de isolamento o deslocamento acima de 400 metros.

Conforme mostra o mapa criado pela empresa, a situação de Alagoas é a segunda pior do Nordeste e a 12ª do Brasil. O gráfico gerado com os dados do estado mostram que a adesão ao isolamento em Alagoas tem altos e baixos.

Os números referendam o que se viu no último fim de semana de Páscoa no estado. No feriado da última sexta-feira (10), feiras livres e mercados públicos ficaram lotados de consumidores em busca de pescado e itens alusivos ao feriado de Páscoa. Supermercados também passaram por situação semelhante.

Outro local onde as pessoas se aglomeraram foi em bancos e casas lotéricas. A busca por informações e para sacar o auxílio emergencial do governo federal provocou a corrida às unidades bancárias.

Em todo o País, o estado com menor adesão ao isolamento é o Mato Grosso do Sul, onde apenas 44% da população está seguindo a recomendação. Já o estado com maior adesão é o Distrito Federal, com 56% de adesão.

por Hebert Borges/Gazetaweb