Ivete Sangalo admite crise no casamento durante a quarentena

Ivete Sangalo não guardou segredos e detalhou a sua rotina durante esta quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. Em um bate-papo com Thaís Fersoza, no YouTube, a cantora contou os desafios da convivência com o marido, o nutricionista Daniel Cady, em tempos de isolamento social. A celebridade reconheceu que encarou diversas crises no casamento neste período.

“Estou experimentando uma coisa que nunca aconteceu na minha carreira. Estou na estrada desde os 22 anos. Nunca passei um mês inteiro dentro de casa. Está sendo desafiador, mas não falo em relação a filhos. Não falo em relação a filho, porque você sabe que sou uma mãe presente. Mas tem essa questão com Daniel, de convívio com ele”, começou a famosa.

“A gente tem aprendido muito um sobre o outro. Às vezes, o bicho pega por conta dessa percepção que não tínhamos um do outro. Até onde o outro está, até onde é uma presença física. Emocionalmente vamos trabalhando nossas melhorias como pessoa, casal, pais, amigos. E vamos lapidando! Nosso interesse de ficarmos juntos é muito relevante na vida da gente. Tem muita discussão, muita crise. Mas elas não destroem, só constroem”, completou.

Durante a entrevista, Ivete também falou da pressão que as mulheres sofrem para ter o “corpo perfeito”. Para a cantora, essa busca não faz sentido e só causa dor e ansiedade para muitas pessoas.

“Cada um tem um corpo. Em nenhum momento da minha vida, fiz escolhas de estar com as pessoas por causa da aparência, do corpo. Tenho um biotipo que nunca se encaixou em nada que eu tenha visto em revistas, em padrões. Eu tô doida, acho que vou viver minha vida. É um grande equívoco. A gente pode ter coisas em comum fisicamente, mas nunca vai ser igual. As pessoas são diferentes. A gente jamais vai alcançar esse padrão, porque ele vai atingir outros níveis de acordo com interesses de negócio”, ponderou.

