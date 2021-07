Ivo Costa destaca seu trabalho à frente da secretaria de serviços públicos de Penedo

O Programa “Ponto de Encontro” desta quarta-feira, 07, entrevistou o secretário de Serviços Públicos de Penedo, Ivo Costa. Na oportunidade, Ivo destacou seu trabalho desenvolvido à frente da Secretaria nesses seis meses de gestão do Governo Ronaldo Lopes.

Além de destacar seu trabalho, Ivo Costa pediu a colaboração da população para que juntos possam fazer uma Penedo mais limpa e harmoniosa para todos. Outro ponto destacado pelo secretário foi o programa “Meu bairro Melhor” que atualmente está sendo realizado no bairro Senhor do Bonfim, e posteriormente será a vez do bairro Santo Antônio a ser contemplado com o programa.

Ivo Costa também destacou a atividade desenvolvido pela Secretaria denominado de “Mobilidade Urbana” onde diversos trabalhos estão sendo realizados diariamente para o bem da população penedense, como: pavimentação de ruas, recuperação de calçadas, recuperação de rede de esgoto, recuperação de galeria de drenagem de águas fluviais, entre outros.

Veja a entrevista na íntegra através das nossas redes sociais:

https://www.facebook.com/oparanewspenedo/videos/552740582405023

https://www.youtube.com/watch?v=macW_YubiVw

por Redação