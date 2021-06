IZA manda recado para artistas que dão mau exemplo na pandemia

IZA esteve no “Altas Horas” deste fim de semana para promover “Gueto” e usou o espaço para mandar um recado para as pessoas. “Quero deixar um apelo para as pessoas que podem escolher ficar em casa: tem gente sim que tem essa opção. Por favor, fique em casa”, declarou a cantora no fim do programa.

“Se cuida! É duro ter que ficar em casa, olhando para as paredes, muitas vezes sem ter o que fazer, deprimido até. Mas você está salvando vidas ficando em casa. Aos artistas também – que estão assistindo a gente: tenham consciência do peso da atitude de vocês na vida das pessoas. As pessoas estão olhando a gente. A gente não está aqui só para pagar nossas contas. Fico até emocionada falando disso. Mas as pessoas realmente tem a nós como influência. Vistam essa camisa. Isso é muito sério. Acho que, neste momento, o Brasil precisa muito da gente. Fica em casa, cacet*!”, completou.

Divulgação de “Gueto”

A cantora também fez a primeira apresentação da música nova na TV. Ela falou que “Gueto” não é sobre ostentação e sim sobre ocupação. “É uma festa, pra lembrar e agradecer por tudo o que aconteceu na minha vida”, disse. No clipe, ela volta ao seu bairro de origem: Olaria, na periferia do Rio de Janeiro.

“É a primeira musica do meu próximo álbum, música que eu fiz em casa. Acho que é uma música muito importante pra mim, fala sobre a minha história. É engraçado dizer que a gente tem alguma coisa pra comemorar em 2020, 2021, mas eu realmente preciso celebrar algumas coisas que aconteceram na minha vida”, contou ao apresentador Serginho Groisman.

Fonte: Popline