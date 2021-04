Jaciobá bate o CEO por 2 a 0 e rebaixa o Coruripe

A 8ª rodada do Campeonato Alagoano 2021 teve continuidade neste domingo (25). Jogando no Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, o Jaciobá recebeu o já rebaixado CEO, em um confronto entre equipes do Sertão. O time azul pressionou durante toda a partida, encheu a rede uma vez em cada tempo e venceu por 2 a 0, com gols de Igor e Soares. O placar manteve o CEO na lanterna, enquanto o JAC se livrou do rebaixamento.

No primeiro tempo, o jogo foi um pouco mais calmo, sem muitas chances. Entretanto, após uma penalidade, Igor conseguiu abrir o placar para os mandantes. O 1 a 0 já resolvia a situação e rebaixava o Coruripe para a Segundona, mas o Azulão queria mais. Na etapa final, o JAC foi altamente superior, criou chances e até perdeu um pênalti com Josy. A matada final veio aos 27′, quando Soares aproveitou a falha da defesa e deu números finais a partida: 2 a 0.

Os três pontos levam o Jaciobá para a permanência na divisão e vivo por uma briga pelo G-4 até os resultados finais da rodada. O CEO fez sua última exibição no Estadual, já que folgará na 9ª rodada. O acontecimento mais impactante foi o rebaixamento do Coruripe. Agora com apenas uma partida para realizar, não pode mais alcançar o sexto colocado e se despede da primeira divisão.

O Azulão do Sertão agora se prepara para se despedir do Alagoano 2021. A próxima partida acontecerá apenas no dia 5 de maio, quando vai visitar o CRB, no Estádio Rei Pelé. E precisará de uma combinação grande de resultados para conseguir uma vaga nas semifinais.

Ficha técnica

Jaciobá – Matheus Viana; Rudinho, Willames José, Brenner e Aldonys; Emersonn, Douglas e Igor; Jean Carlos, Soares e Josy. Técnico: Alyson Dantas

CEO – Iwendel; Mika, Luizinho, Alex e Marcílio; Neto, Igor Paulista e Pedro Henrique; Luiz Guilherme, Mayck e Weslley. Técnico: Humberto

Árbitro – Wiomar Santana de Oliveira (FAF)

Assistentes – Carlos Vinicius Pedrosa Cavalcanti (FAF) e Erik Rogê Romeiro da Silva (FAF)

Quarto árbitro – Carlos Vitor Oliveira Alves (FAF)

Fonte: Gazetaweb