Jaciobá e CSE empatam em 2 a 2 no Sertão

Partida isolada do domingo (11) proporcionou grandes emoções para os torcedores. Jogando no Édson Matias, em Olho d’água das Flores, Jaciobá e CSE empataram por 2 a 2 e não mudaram de posição na tabela de classificação. O confronto foi marcado por pênaltis a favor das duas equipes e um gol aos 41 minutos da etapa final, livrando o Jaciobá de mais uma derrota como mandante.

Primeiro Tempo

Os 45 minutos iniciais foram evidenciados por muito equilíbrio, tanto Jaciobá, quanto CSE tiveram chances de balançar as redes. Apesar de toda pressão, o gol só saiu aos 46 minutos do primeiro tempo. Everlan foi derrubado pelo goleiro Didia e o árbitro marcou pênalti. O artilheiro tricolorido Alan James bateu rasteiro, tirando do goleiro, abrindo 1 a 0 para o CSE e fazendo o seu terceiro gol no Alagoano.

O resultado fez o time de Palmeira dos Índios descer para o vestiário parcialmente no 3º lugar do campeonato e o Jaciobá com o alerta ligado em relação a zona do rebaixamento.

Segundo Tempo

A etapa final começou igual terminou a inicial: com um pênalti, porém a favor do Jaciobá. A responsabilidade da cobrança ficou com Josenilton, e o camisa 9 não vacilou, Ele chutou no alto e empatou o jogo com 8 minutos de segundo tempo: 1 a 1. A partir daí o jogo foi completamente tomado pelo CSE, e o JAC apenas tentava tirar proveito dos contra-ataques.

Aparentemente satisfeito com o empate, o Azulão apenas se segurava na defesa. A situação vinha dando certo até os 37′, quando Cléber invadiu a área pelo lado direito e chutou forte no canto, deixando 2 a 1 para o time do Agreste. O Azulão foi para o tudo ou nada com bolas aéreas. Quem se segurou na reta final foi o CSE e também não conseguiu manter o placar. Aos 41 minutos, Samuel aproveitou a sobra do chute de Willames José e mandou para o gol vazio, jogando uma ducha de água fria no time palmeirense e decretando números finais: 2 a 2.

Como ficou?

O CSE ficou apenas a alguns minutos de abrir grande vantagem no G-4, porém o empate estacionou a equipe no 4º lugar com 8 pontos ganhos, além de seguir a sina de não conseguir vencer fora de Palmeira dos Índios.

Do lado azul da história, o empate veio com sabor de vitória. O time do Jaciobá foi ultrapassado pelo ASA, e agora ocupa a 6ª colocação, com seis pontos até aqui.

Próximos jogos

O Tricolorido terá um grande desafio na próxima rodada. O clube de Palmeira vai visitar o CRB no Estádio Rei Pelé, a partida está marcada para o dia 21 de abril. Já o Jaciobá não entra em campo na próxima rodada, será sua folga e terá muito tempo para se arrumar até a reta final da competição.

Ficha Técnica

Jaciobá – Didia; Rudinho, Willames José, Brenner e Aldones; Emerson, Igor, Douglas e Ramon; Luiz Bahia (Geovane) e Josenilton (Jean Carlos). Técnico: Alyson Dantas

CSE – Alexandre; Renato, Jan Pieter, Cristiano (Jackson) e Caetano; Jair, Evandro, Jupí (Pará), e Everlan; Alan James e Luizinho (Cléber). Técnico: Jaelson Marcelino

Árbitro – Eder Gregori Viana Silva (FAF)

Auxiliares – Widcir Santana de Oliveira (FAF) e Filipe Rodrigues (FAF)

Quarto árbitro – Edvaldo Gomes Dos Santos (FAF)

Fonte: Gazetaweb