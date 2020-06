Jaciobá elege nova diretoria e mandato deve durar até 2022

O Jaciobá agora tem uma nova diretoria. Após votação realizada na cidade de Pão de Açúcar, na manhã do último sábado (27), o novo presidente, Lucilo Brandão, já tomou posse da presidência no mesmo dia. O mandato deve durar até janeiro de 2022.

Além de figuras conhecidas por um trabalho no Azulão do Sertão, os sócios-torcedores da equipe também puderam votar. Apenas uma chapa havia lançado candidatura durante o processo eleitoral e a votação aconteceu dentro do prazo estipulado pela justiça da cidade e foi marcada por cuidados sanitários em razão da pandemia da Covid-19.

Anteriormente, Guiseppe Gomes, vice-presidente do Conselho Deliberativo, havia dito, à Gazetaweb, que seria inviável para o clube voltar a disputar o Campeonato Alagoano, mas afirmou que uma nova reunião deve acontecer com a atual diretoria para ver se o retorno das atividades para o Estadual é ou não possível.

Fonte: Gazetaweb