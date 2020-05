Jaciobá usa ajuda financeira da CBF para quitar dívidas

Por ser um dos representantes do estado de Alagoas no Campeonato Brasileiro Série D deste ano, o Jaciobá, da cidade de Pão de Açúcar, recebeu a quantia de R$ 120 mil da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O dinheiro, disponibilizado também para todas as outras equipes participantes da quarta divisão do Brasileirão, é um aporte financeiro da entidade, devido à paralisação do calendário de competições por conta da pandemia da Covid-19.

Durante uma live realizada no Instagram do ?Azulão do Sertão?, o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Jaciobá, Giusepe Gomes, afirmou que todos os compromissos do mês de março foram honrados pela equipe e, inclusive, pagaram algumas dívidas decorrentes da administração anterior.

“Também usamos parte do dinheiro para comprarmos um terreno ao lado do Estádio Elísio da Silva Maia, onde iremos construir uma saída de emergência, que era uma das exigências para podermos mandarmos nossos jogos em casa”.

Ainda de acordo com o vice-presidente, a direção do clube está “trabalhando firmemente para a ampliação da arquibancada e a construção de novos vestuários. Além dos nossos esforços, também contamos com a ajuda de pessoas de Pão de Açúcar, que doam um saco de cimento, que, para gente tem muito valor.

“Com a quitação dos débitos e compra do terreno, guardamos a terceira parte do dinheiro para as despesas que irão surgir no Campeonato Brasileiro Série D. Como por exemplo, a CBF só paga o transporte a partir de Maceió”.

com Blog Juliano Rodrigues