Jardel é diagnosticado com Covid-19

O ex-atacante Mário Jardel não vive um mês de junho dos mais agradáveis. O ex-atacante de Grêmio , Vasco , Porto e Sporting foi diagnosticado, no sábado, com Covid-19 . Ele, que apresenta um quadro gripal leve e já está mantendo os protocolos de segurança de isolamento, acabou tendo o teste como positivo quase uma semana após passar por um susto dentro de casa.

As informações são do ge.globo. Na última quarta-feira, Jardel afirmou, em rede social, que assaltantes teriam saltado o muro de sua residência, em Fortaleza, invadido a casa pela madrugada e furtado alguns prêmios. Jardel registrou boletim de ocorrência no 15° Distrito Policial, em Fortaleza.

As premiações, como as chuteiras de ouro da Uefa , eram encaradas como um dos maiores trunfos do atacante que é considerado o maior goleador da Europa entre os anos de 1999 e 2002. Em 1997, quando atuava pelo Porto, de Portugal, a chuteira de prata foi conquistada. Os símbolos foram reencontrados no dia seguinte.

O prêmio de bronze foi levado em 2000, quando o campeão da Libertadores em 1995 pelo Grêmio defendia o Galatasaray . Jardel ainda venceu títulos como o Campeonato Português em quatro oportunidades.

Fonte: IG