JEAL terá novo formato e atenção total para saúde dos atletas

Um dos eventos esportivos mais tradicionais de Alagoas está oficialmente lançado para a temporada 2021. O Governo de Alagoas através da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj), lançou os Jogos Estudantis de Alagoas, o Jeal, que terá novo formato e atenção redobrada com a saúde dos atletas.

Ao todo, a competição terá 18 modalidades em disputa, sendo 04 individuais e 14 coletivas. Os jogos terão como período de disputa, o período de 25 de setembro à 03 de outubro.

A diferença deste ano, em razão da Pandemia do Coronavírus, que exige um número menor de atletas, será a concentração da etapa estadual. Dessa forma, não acontecerão as disputas municipais e regionais.

“Vamos retomar com o Jeal, uma das competições esportivas mais tradicionais de Alagoas. Agora sob a gestão da Selaj, mas ainda em parceria com a Seduc, construímos outras parcerias , que tem sido fundamentais para a realização deste evento. Estamos tomando todos os cuidados possíveis, para que essa retomada seja feita da forma mais segura possível, tendo em vista o período de Pandemia do Coronavírus”, afirmou o Secretário do Esporte, Lazer e Juventude.

Além da retomada, a saúde dos atletas é considerada uma prioridade durante as disputas. Para isso, ainda na construção do planejamento do evento, foi criado o Comitê Gestor do Jeal, em parceria com a Federação Alagoana de Esportes Colegiais (Faec), a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) e o Conselho Regional de Educação Física (Cref), juntamente com a Secretaria de Saúde.

A Comissão de Saúde e Segurança Escolar, seguindo as orientações dos órgãos nacionais e internacionais de saúde, está concluindo o Protocolo Sanitário de prevenção a contaminação da covid-19

O manual com todas as orientações será divulgado em breve e ficará disponível no site da SELAJ: selaj.al.gov.br

As inscrições serão abertas no período de 23 a 31 de agosto, para escolas privadas e públicas de todo o Estado. Participam da competição, jovens divididos em grupos de 12 a 14 e 15 a 17 anos.

