Jesus diz que teve “melhor época da vida” no Flamengo

Jorge Jesus embarcou neste domingo de volta ao Brasil. Após cerca de um mês de férias em Portugal, sua terra natal, ele retorna ao Rio de Janeiro para iniciar a temporada no Flamengo, onde garantiu estar muito feliz.

O treinador falou com a imprensa antes da viagem e revelou que mudou de ideia sobre o futuro de sua carreira após os resultados espetaculares que teve em 2019. “A minha mentalidade quando saí era regressar rapidamente, mas hoje já não penso assim. Vou para um clube onde tive a melhor época da minha vida e onde sou muito querido”, afirmou.

Jorge Jesus ainda não renovou contrato com o Flamengo

Sobre seus objetivos nesse novo ano, o Mister foi direto. “Ganhar os principais, o Brasileirão e a Libertadores. No ano passado faltou o Mundial de Clubes, mas enfrentamos a melhor equipa da Europa. De qualquer forma, após esse jogo ficou um pacto com o time de que eu voltaria”, ressaltou.

Apesar de muito satisfeito, o técnico ainda não renovou o contrato com o Rubro-Negro, que vai até junho de 2020. “Antes da final da Libertadores, ficamos de falar sobre isso quando eu regressasse agora”, contou. Jogando o Campeonato Carioca com a equipe sub-20, o elenco profissional do Flamengo ainda está de férias e não tem data para voltar aos gramados.

Fonte: Terra