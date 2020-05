Jesus, jogadores e comissão do Fla fazem teste de Covid

Os jogadores do Flamengo, Jorge Jesus e os portugueses da comissão técnica realizaram neste sábado o teste para Covid-19. Os resultados ficam prontos em até 72h. Este é considerado o ponto inicial para que o clube possa retornar aos treinamentos.

A coleta de material foi feita de casa de casa, ao contrário do que aconteceu na sexta-feira, quando os demais funcionários do departamento de futebol, além de dirigentes, fizeram a coleta em uma estrutura montada no estacionamento do Ninho do Urubu.

A ideia do Flamengo é retomar as atividades na próxima terça-feira, já com os resultados em mãos. A diretoria ainda aguarda o aval das autoridades para que possa levar à frente esse planejamento.

Fonte: Globoesporte