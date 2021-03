JHC anuncia pacote emergencial para empresários afetados pela pandemia

O prefeito de Maceió JHC (PSB) anunciou na tarde desta quarta-feira (10) um pacote emergencial para ajudar os empresários prejudicados pela imposição de funcionamento em horário reduzido, medida estabelecida em decreto estadual para conter o avanço do coronavírus.

Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito disse que as medidas devem beneficiar, principalmente, donos de bares e restaurantes. O pacote de medidas vai ser enviado para a Câmara Municipal nesta quinta (11), com pedido de urgência para apreciação dos vereadores.

“Estamos lançando um pacote de socorro emergencial para fazer frente à pandemia. As medidas vão beneficiar toda população, em especial o setor de bares e restaurantes”, disse o prefeito de Maceió.

Os benefícios anunciados são:

* Desconto da cota única de IPTU será 15% com o pagamento até 31/03 e de 10% até 30/04 para todos os contribuintes.

* Isenção total da primeira parcela da taxa de localização para bares e restaurantes.

* Validade da certidão negativa será de 180 dias para toda população.

Para os contribuintes que já pagaram o tributo, o valor do desconto excedente ficará de crédito para o próximo ano, segundo informações da prefeitura.

O último decreto do governador de Alagoas, que começou a valer na segunda (8), regrediu a capital para a fase laranja do distanciamento social. Nela, bares e restaurantes só podem funcionar de segunda a sexta-feira até as 20h. Nos finais de semana, devem permanecer fechados.

O setor tem feito diversas queixas às medidas de restrição, temendo fechamento de empresas e alto número de demissões. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Alagoas (Abrasel-AL), os empresários foram pegos de surpresa com o endurecimento das restrições.

