JHC, do PSB, é eleito prefeito de Maceió

JHC, do PSB, foi eleito em 2º turno prefeito de Maceió neste domingo (29). Com 100% das urnas apuradas, o deputado federal teve 222.147 votos, o que corresponde a 58,64% dos votos válidos, contra 156.704 de Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB), 41,36%.

O vice-prefeito eleito é Ronaldo Lessa (PDT), ex-prefeito de Maceió e ex-governador de Alagoas.

A eleição em Maceió teve 164.739 abstenções (27,81%), 12.706 votos brancos (2,97%) e 36.092 votos nulos (8,44%).

No seu primeiro pronunciamento após a divulgação do resultado, em uma entrevista coletiva realizada em um hotel na Jatiúca, o prefeito eleito agradeceu o apoio dos eleitores e classificou o momento como a realização de um sonho.

“Hoje nós consolidamos um sonho para Maceió. Maceió queria mudança e a mudança chegou. Nós estamos aqui também para parabenizar todo o povo da minha querida Maceió, que com muita coragem e independência escolheu o lado certo da história. É uma cidade muito carente, mas com muitas oportunidades. Tiveram oportunidade de fazer bem feito e não fizeram, fizeram mal feito, e agora tem uma esperança dentro de cada cidadão maceioense, nós conseguimos quebrantar o coração deles e mostrar que Maceió tinha opção, tinha mudança de verdade. Hoje a gente realiza esse sonho”, disse o prefeito eleito JHC.

A gestão a partir de 2021 também foi tema do primeiro pronunciamento como prefeito eleito de Maceió. “Vamos fazer uma auditoria em todos os contratos, temos contratos com locação de veículos absurdos, contratos com quantias volumosas que precisam ser investigados. Nós vamos fazer uma auditoria e, se for necessário, vamos cancelar os contratos e fazer novas licitações, porque o dinheiro público precisa ser respeitado”.

JHC também agradeceu o apoio da família e anunciou que a sua esposa está esperando o primeiro filho do casal.

“Queria agradecer especialmente a toda a minha família, à minha esposa que está aqui do lado, que durante os meses de campanha, foram dias muito difíceis, mas está grávida, nós estamos esperando nosso bebê, mais um presente, mais uma vitória que estamos recebendo”, afirmou o novo prefeito de Maceió.

João Henrique Holanda Caldas, o JHC, tem 33 anos, é advogado, especialista em direito digital e compliance, mestrando em gestão pública e empreendedor.

Ele foi eleito em 2014 como o deputado federal mais votado de Alagoas. Nas eleições gerais de 2018, foi candidato à reeleição, sendo o deputado federal mais bem votado do Brasil, proporcionalmente. Tem um patrimônio declarado de R$ 1.973.391,98.

No 1º turno, a votação foi apertada. JHC teve apenas 1.181 votos a menos que Gaspar.

Fonte: G1/AL