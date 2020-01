João Kleber viu Chacrinha de cueca

No fim da vida de Abelardo Barbosa, o Chacrinha (1917-1988), ele tinha problemas em ficar o tempo todo no palco. Mas não queria parar de fazer o programa.

Então Boni, todo poderoso da Globo na época, teve uma ideia que foi colocar outra pessoa para fazer o programa ao lado do Velho Guerreiro.

No juri do programa tinha um rapaz de nome João Kleber. E Boni viu em JK a pessoa certa para dividir o palco com Chacrinha sem querer tirar o protagonismo do comunicador.

O executivo chamou João e disse a ele: “Você vai fazer o programa do Chacrinha”. Kleber respondeu: “Mas eu já faço o juri”. E Boni determinou: “Não é juri que você vai fazer. Você vai dividir a apresentação com o velho”.

E no primeiro dia de programa como coapresentador, o jovem apresentador foi perguntar ao filho do Chacrinha, Leleco, onde seria seu camarim. E Leleco respondeu: “João, você vai ficar no camarim ao lado do papai”.

João Kleber, encantado com tudo, nem acreditava naquilo. E quando João entrou no camarim viu o Chacrinha de cueca samba-canção branca.

Fonte: RD1