João Lucas prova inocência e mostra que Ivana Toledo é condenada por desvio de recursos

O candidato a vice-prefeito de Penedo pelo MDB, o radialista João Lucas, provou sua inocência sobre suposto crime de violência contra a mulher. A acusação feita por Ivana Toledo durante um comício em Penedo foi desmentida nesta sexta-feira, 23.

Com documento emitido pela justiça alagoana, João Lucas provou que não há sequer processo aberto contra ele. Já Ivana Toledo é condenada por improbidade administrativa, assim como seu marido e ex-prefeito de Penedo, Alexandre Toledo, conforme a sentença do processo nº 0000863-31.2007.8.02.0049.

Ataques pessoais

O casal que tenta retomar o comanda da Prefeitura de Penedo, apesar da suspensão dos direitos políticos – conforme consta na sentença acima mencionada – partiu para ataques e insinuações pessoais contra João Lucas.

“Eu nunca fiz nada do que estão dizendo, tenho a consciência limpa, mas me incomodo por minha mãe, minhas filhas e minha atual esposa que está grávida”, explicou o candidato a vice-prefeito durante live transmitida na manhã de hoje em seu perfil no Instagram.

Desespero

Para João Lucas, os ataques contra ele são prova do ‘desespero’ gerado pela iminente derrota do casal condenado a ressarcir os cofres da Prefeitura de Penedo e pagar multa pelo dano causado ao erário. Durante a gestão de Alexandre Toledo, Ivana foi secretária de Assistência Social, onde desviou recursos, inclusive com uso de ‘notas frias’.

“O conjunto probatório dos autos é vasto e torna possível concluir que os réus fizeram doações ilegais de dinheiro público, adquiriram bens sem licitação, superfaturados e por meio de notas “frias”, cada um em sua área de atuação e competência”, descreve o Juiz de Direito Claudemiro Avelino de Souza em trecho do processo.

Ficha-suja

Ainda durante a live, o radialista e vereador recordista em votos na história recente de Penedo analisou o comportamento da candidata. “Quem conhece Ivana sabe que ela não aceita críticas, ela se sente intocável”, descreveu, revelando surpresa com o baixo nível da campanha que tem o casal ficha-suja à frente.

“Você é tão despreparada que não se deu nem ao trabalho de pesquisar se eu sou acusado por Maria da Penha”, disse João Lucas, agradecendo o apoio que ele e Ronaldo Lopes recebem do povo de Penedo, informando que não responderá mais aos ataques pessoais dos adversários e lembrando ainda que, se Alexandre Toledo tivesse algum respeito pelo povo de Penedo, pagaria o que deve aos funcionários e fornecedores da indústria de açúcar e álcool que administra.

CONFIRA AQUI O PROCESSO.

por Fernando Vinicius