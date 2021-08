João Lyra morre aos 90 anos em Maceió

O ex-senador, ex-deputado federal por Alagoas e empresário João Lyra, de 90 anos, morreu nesta quinta-feira (12). Ele estava há semanas internado na UTI de um hospital particular em Maceió por causa de uma broncoaspiração, que acontece quando o alimento entra pelas vias aéreas. A informação foi confirmada ao G1 pela família.

Nos últimos 3 meses, João Lyra foi diagnosticado com Covid, teve pneumonia e passou por uma cirurgia de apêndice. De acordo com a família, após se recuperar da infecção pelo coronavírus, ele precisou ser internado novamente com problemas respiratórios.

O hospital onde Lyra estava internado informou que a morte foi causada por complicações dos problemas recentes de saúde, como a pneumonia e a broncoaspiração, e reforçou que ele já estava recuperado da Covid.

A trajetória do político e empresário em Alagoas

O empresário, político e fundador do Grupo João Lyra nasceu em Recife (PE) no dia 17 de junho de 1931. Ele presidiu a Laginha Agroindústria S.A., a matriz Usina Laginha, na cidade de União dos Palmares, na Zona da Mata de Alagoas, a partir de 1951.

Em mais de 50 anos de vida empresarial, acumulou mais quatro usinas, uma delas em Minas Gerais. Além dela, empresa de táxi aéreo, adubo, jornal, rádio e concessionária de veículos. Em razão de suas atividades profissionais, presidiu o Sindicato da Indústria do Açúcar do Estado de Alagoas entre 1971 e 1974.

Em 2012, o Tribunal de Justiça de Alagoas decretou a falência do grupo sucroalcooleiro da Laginha. Desde novembro de 2008, a Laginha está em recuperação judicial, acumulando uma dívida de cerca de R$ 1,2 bilhão. A ação, atualmente, é conduzida por Lourdinha Lyra, filha e curadora do empresário.

João Lyra também era bacharel em direito, formado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Na política, lançou sua candidatura ao Senado Federal pelo Partido Democrático Social (PDS) e se elegeu suplente. Ele assumiu o mandato de senador no dia 2 de janeiro de 1989, substituindo o titular, Guilherme Palmeira, que foi eleito prefeito de Maceió.

Em 2002, João Lyra foi candidato a deputado federal pelo PTB e, com uma votação de 112.949 votos, ficou em primeiro lugar dentre as nove vagas em disputa. Nas eleições de 2006, foi candidato pelo PTB ao Governo de Alagoas, ficando em segundo lugar. Nas eleições de 2010, João Lyra foi candidato pela segunda vez para deputado federal pelo PTB, ficando em 4º lugar dentre as nove vagas em disputa.

Fonte: G1/AL