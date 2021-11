Joe Biden diz que Papa é ‘estrela’ da paz no mundo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, postou em sua conta no Twitter neste sábado (30) um vídeo e uma mensagem em que elogia o papa Francisco por sua constante luta pela paz no mundo. Os dois líderes se reuniram na sexta-feira (29) no Vaticano.

“Foi uma honra reencontrar o papa Francisco no Vaticano ontem. Sua compaixão e defesa pelos pobres e aqueles que sofrem de fome, conflito e perseguição servem como uma estrela do norte para o mundo. Que todos nós possamos levar seu exemplo conosco ao vivermos nossas vidas diárias”, escreveu no texto.

No vídeo, Biden aparece dizendo que Jorge Mario Bergoglio é “o maior guerreiro pela paz que ele já conheceu” e mostra também o momento em que ele entregou uma moeda ao líder católico.

Neste sábado, após participar das reuniões formais e dos encontros bilaterais ligados ao G20, Biden e sua esposa Jill foram a uma missa na igreja de São Patrício. A celebração ocorreu no mesmo momento que outros líderes do bloco foram para uma visita cultural nas Termas de Diocleciano.

Na cerimônia, realizada em inglês, o presidente norte-americano recebeu a comunhão normalmente.

A polêmica sobre dar a comunhão ao mandatário ocorreu porque, nos Estados Unidos, o movimento ultraconservador católico queria parar de dar a Eucaristia ao democrata porque ele defende o aborto. No entanto, fontes da Igreja informaram que o próprio Papa ordenou que Biden – e qualquer político – continuassem a receber a Eucaristia independentemente do posicionamento sobre o tema.

