Joécio Barbosa pede demissão do cargo de técnico do Coruripe

Joécio Barbosa não é mais o treinador do Coruripe. O técnico entregou o cargo na tarde desta terça-feira 03, ao vice de futebol Franciney Joaquim, que após conversar com o profissional acabou acatando o pedido de demissão. Com isso, o auxiliar técnico Rommel Vieira assume interinamente.

“O Joécio solicitou demissão. Alegou problemas pessoais. Perdemos um grande caráter, que se dedicou sempre aos trabalhos do clube, torcemos para ele continue sua carreira, pois é um excelente profissional, trabalhador e correto. Vamos conversar para buscar o substituto. Não temos nenhum nome na cabeça ainda”, disse Franciney Joaquim.

Interino

O dirigente confirmou que se reuniu com o técnico recém-contratado para as divisões de base Rommel Vieira e acertou para que ele comande interinamente o profissional. O nome de um novo técnico pode ser anunciado antes do jogo contra o CRB. Franciney informou também que nesta quarta-feira 04, três reforços desembarcarão na Chácara do Hulk, um lateral-esquerdo, um meia e um atacante.

Colocação

O Hulk Praiano está na quarta colocação do Campeonato alagoano com 06 pontos, mas a 5ª rodada ainda tem dois jogos para ser fechada. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o CRB, no Rei Pelé, partida ainda sem data definida pela federação.

Fonte: Ascom/AACoruripe