Jogador contratado pelo ASA já agrediu gandula

Na noite dessa quarta-feira (21), o ASA anunciou que o atacante Jefferson, de 25 anos, será o mais novo reforço do Alvinegro para a temporada 2021. O fato, no entanto, gerou repercussão por conta do histórico do jogador. Apesar de possuir talento para o futebol, o jovem atleta coleciona polêmicas fora dos gramados.

Em 2018, o atleta que na época defendia o Operário-MS , foi responsável por um ato de covardia espancando um dos gandulas no fim do jogo contra o Comercial-MS, no estádio Morenão, em Campo Grande, pela 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

A partida estava apertada e o gol do Comercial-MS saiu aos 45 minutos do segundo tempo, com Jô. Aí começou a confusão. O gandula Tadeu Francisco, de 19 anos, que joga nas categorias de base do Colorado, comemorou o gol à beira do campo.

De acordo com os jogadores do Comercial, alguns atletas e os membros da comissão técnica do Operário-MS não gostaram, foram correndo pra cima dele e agrediram o jovem. O gandula fugiu tentando sair da confusão, mas Jefferson Reis, que estava no banco de reserva, correu atrás do gandula, o derrubou e o espancou.

Julgamento

As imagens da briga foram apresentadas no julgamento. O procurador Wilson Pedro dos Anjos classificou o episódio como um espetáculo de selvageria. O advogado do Comercial, Reinaldo Leão Magalhães, disse que Jefferson Reis tem histórico de violência. Jefferson, autor do espancamento, recebeu suspensão e foi afastado por 12 jogos.

Consequências

O Operário Futebol Clube afastou o atacante Jefferson Reis do clube. O atleta deixou Campo Grande e foi para São Paulo, para a casa de parentes. Longe do trabalho, Jefferson afirmou que ficou arrependido do que fez.

Histórico

Revelado pelo Maringá, Jefferson também coleciona passagens pelo futebol internacional. O atleta atuou pelo Alashkert na primeira divisão do principal campeonato da Armênia e, na última temporada, defendeu o Machine Sazi. No futebol nacional, o atacante vestiu as camisas do Osasco FC, Sete de Setembro-MS, Maringá-PR e Operário-MS.

Fonte: Gazetaweb