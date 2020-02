Flamengo: Jorge Jesus quer R$ 33 mi anuais para renovar

A renovação de Jorge Jesus com o Flamengo ainda é incerta. De acordo com o jornalista Alexandre Praetzel, do Esporte Interativo, o treinador, que tem contrato com o Flamengo apenas até maio, deseja um aumento de salário para prolongar seu contrato. A pedida estaria na casa dos R$ 33 milhões anuais (cerca de R$ 2,7 milhões por mês).

No Flamengo , havia a expectativa de conseguir a renovação com o treinador antes do início da temporada de 2020, o que não acabou acontecendo. Quando chegou ao Flamengo, em junho de 2019, partiu do próprio português a vontade de assinar vínculo por apenas um ano.

Em poucos meses, Jorge Jesus entrou para a história do Flamengo . O português levou o clube carioca às conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Fonte: iG