Jornalista diz que Juventus pensa em troca de CR7 por Neymar

De acordo com o jornalista italiano Tancredi Palmeri, a Juventus estuda propor uma troca com o Paris Saint-Germain entre Cristiano Ronaldo e Neymar. Para isso, o clube italiano pretende se desfazer de Dybala com o objetivo de aliviar a folha salarial, mas vê a chegada do brasileiro como uma forma de se manter competitiva nos principais torneios.

O argentino termina seu contrato em 2022 e a Velha Senhora deve buscar negociá-lo, uma vez que contratou Chiesa e Kulusevski na última janela de transferências. As informações apontam que o camisa 10 só aceita negociar uma renovação contratual caso passe a receber cerca de 13 milhões de euros (R$ 84 milhões) por temporada, tornando-se o segundo atleta mais bem pago do elenco.

Como a Juventus não planeja renovar o contrato de Cristiano Ronaldo, que termina em 2022, o clube planeja tentar incluir o português em uma operação com o PSG, equipe em que vem sendo especulada como possível destino pela imprensa europeia nos últimos meses. Ainda sem contrato, Neymar finaliza seu vínculo com o clube parisiense também em 2022 e uma troca é vista como uma opção pelos italianos.

Fonte: LANCE