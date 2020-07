Jornalista passa por cirurgia e está em coma induzido

O jornalista Rodrigo Rodrigues segue em coma induzido após realizar uma cirurgia para diminuição da pressão intracraniana após ser diagnosticado com trombose venosa cerebral, neste domingo. O apresentador do “Troca de Passes”, no “SporTV”, foi ao hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite do último sábado e estava afastado da televisão depois de ser contaminado com Covid-19.

Segundo os boletins médicos do jornalista, ele foi internado ao dar entrada no hospital com complicações do coronavírus. Desde 2019 na “Globo”, ele já passou pela “TV Gazeta”, “ESPN Brasil”, “Esporte Interativo”, entre outros. Desde o dia 9 de julho, a atração que ele comandava está nas mãos de Karina Alves e Fred Ring.

Nas redes sociais, diversos jornalistas, amigos do cantor da banda “Soundtracks” e torcedores enviaram mensagens para Rodrigo. A frase “Força, RR” foi uma das mais comentadas na manhã desta segunda-feira no Twitter.

– Um colega super querido, unanimidade de bom caráter, gentileza e alto astral por onde passou. Pode ter certeza de que muita gente está contigo nesse momento, amigo. Que a Força esteja com você, meu velho – escreveu o apresentador André Rizek, também do “SporTV”.

Mais cedo, o programa “Redação SporTV”, liderado pela jornalista Gabriela Moreira, iniciou com um apelo por orações a Rodrigo que emocionou os internautas. Os comentaristas também emitiram um recado especial.

– Uma das pessoas mais carinhosas com quem eu trabalhei. Inclusive, ele me ajudou a treinar nos pilotos do “SporTV”. Eu estendo a todos o pedido de oração, boas energias e boas vibrações para que ele saia dessa – disse ela.

Leia a nota emitida pelo hospital onde ele se encontra, emitido às 11h:

O Hospital Unimed-Rio informa que o paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues segue em coma induzido, monitorizado em unidade de terapia intensiva, após passar, no último domingo, 26/07, por procedimento para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de trombose venosa cerebral.

Paulo Henrique Ribeiro Bloise, Diretor Médico.

Fonte: LANCE