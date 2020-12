José Aldo derrota Marlon Vera e conquista primeira vitória

Último card da organização em 2020, o UFC Vegas 17, realizado neste sábado (19), em Las Vegas (EUA), fechou os trabalhos do Ultimate com “chave de ouro”. Na luta principal da noite, Stephen Thompson deu um verdadeiro show contra Geoff Neal e, sem dar chances ao adversário, venceu por decisão unânime com um triplo 50-45. No co-main event, o ex-campeão José Aldo mostrou que ainda tem “lenha para queimar”. Diante de Marlon Vera, o brasileiro também triunfou por unanimidade, conquistando sua primeira vitória no peso galo.

Ainda representando o Brasil, Michel Pereira – o “Paraense Voador” – conseguiu um grande resultado em combate com Khaos Williams no card principal, Taila Santos dominou a canadense Gillian Robertson, enquanto Marlon Moraes e Antônio Arroyo acabaram derrotados por Rob Font e Deron Winn.

Fonte: Tatame