José de Abreu deixa Globo e tentará carreira internacional

José de Abreu anunciou na noite dessa quarta-feira (3) que, após 40 anos de TV Globo, deixará a emissora no próximo dia 30 de junho. A informação foi dada durante transmissão de live realizada pelo ex-presidente Lula nas redes sociais.

“Mas agora, Lula, eu queria aproveitar e falar pra você. Eu acabei de fechar um distrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Há dois meses, a gente começou uma negociação e fechamos há cerca de um mês. Tive uma boa conversa com [o diretor artístico Carlos Henrique] Schroder na semana passada. Vou me desligar da Globo no dia 30”, afirmou.

Aos 74 anos, ele emendou dizendo que tentará carreira internacional. “Agora vou tentar carreira internacional. Vou mudar de vida. Estou aqui [na Nova Zelândia] melhorando o meu inglês. Vou continuar trabalhando na Globo, por obra certa, mas sem contrato depois de 40 e tantos anos… É uma nova maneira da Globo se relacionar com os seus artistas”, completou.

O ator está vivendo na Nova Zelândia junto com a noiva Carol Junger, de 22 anos. Ainda na live, ele se queixou do dólar alto e comentou sobre a dificuldade de sobreviver com o salário em real fora do Brasil.

“E para mim, também estava muito difícil sobreviver com o salário em real fora do Brasil. Quando eu saí do Brasil, pela primeira vez, em 2014, o dólar estava em R$ 2,22. Quer dizer, eu precisava de R$ 2,22 para comprar US$ 1. Hoje, eu preciso de R$ 6. Ou seja, a conta não ia fechar nunca”, disse.

A primeira novela de José de Abreu na TV Globo foi em 1980, atuando na trama ‘As Três Marias‘. O ator conta com outras em seu currículo também, como ‘A Indomada‘, ‘Senhora do Destino‘, ‘Caminho das Índias‘, ‘Avenida Brasil‘, entre outras.

Fonte: Gente