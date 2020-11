Jovem alega ser filho de Maradona e pede exumação do corpo para DNA

O argentino Santiago Lara, de 18 anos, deu entrevista para o canal ‘Telemundo’, da Argentina, e afirmou que pediu a exumação do corpo de Diego Maradona, que morreu no dia 25 deste mês. O jovem afirma que existe a possibilidade de ser filho do astro, que teve um relacionamento com a mãe dele, que morreu em 2006, e briga na justiça pelo reconhecimento da paternidade desde 2014.

– Eu apenas quero saber quem sou. A parte financeira não importa para mim. Sei que essa demanda vai causar polêmica na Argentina, mas se eu não fizer isso, quem vai me dar o DNA? – disse durante a entrevista.

– Minha mãe morreu quando eu tinha três anos, mas dias antes da sua morte, quando ela precisava remover o respirador para falar, ela disse a um grupo de advogados que eu era filho de Diego – completou.

O ‘Clarín’, baseado em um estudo de um portal especializado na economia de famosos, destacou ainda que a fortuna está distribuída no valor de fazendas, carros de luxo e muitas joias, como um brinco que usava durante os jogos do Gimnasia y Esgrima, time que dirigia, avaliado em 300 mil euros (R$ 1,9 milhão).

Maradona reconheceu cinco filhos: Dalma e Gianinna e Diego Fernando foram reconhecidos no nascimento. Depois, assumiu dois filhos adultos: Jana, em 1996, e Diego Sinagra, em 2016. Além de Santiago Lara, Magalí Gil e os cubanos Javielito, Johana e Harold também buscam reconhecimento na Justiça.

Fonte: LANCE!