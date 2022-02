Jovem de 18 anos morre após colidir com poste no Centro de Teotônio Vilela

Um jovem de 18 anos, identificado como Mateus Ramualdo dos Santos Silva, morreu na manhã deste domingo, 06, após colidir a motocicleta que pilotava contra um poste de iluminação pública no Centro do município de Teotônio Vilela, no interior de Alagoas.

Não há detalhes do que teria motivado o sinistro, mas testemunhas contaram aos Guardas Civis Municipais que atenderam a ocorrência que a vítima estaria consumindo bebida alcóolica em um posto de combustíveis momentos antes.

Outras pessoas relataram ainda que o veículo – que não teve as características informadas – estava em velocidade incompatível com a via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas pôde constatar o óbito ainda no local. Institutos de Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) foram acionados para periciar e recolher o corpo do jovem.

Policiais militares do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da cidade também estiveram no local.

Revolta

O acidente aconteceu nas proximidades de uma unidade básica de saúde do município, o que teria gerado revolta em parentes da vítima que pediram para que o jovem fosse socorrido para este centro. Porém, como o jovem já estaria em óbito o seu deslocamento não foi feito.

Testemunhas relataram então que um homem, revoltado com a perda do familiar, teria quebrado o vidro de uma ambulância do município que estava parada em frente a UBS. O homem teria sido levado pelos policiais.

A história não foi confirmada por fonte oficiais.

com Alagoasweb