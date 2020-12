Um jovem de 20 anos desapareceu na noite do domingo (6) em Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas. A mãe dele disse que encontrou suas sandálias próximo às margens de uma barragem no Sítio Remetedeira, localizada no mesmo município.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez buscas pela região, mas não o encontrou.

Na manhã desta segunda-feira (7), os bombeiros retornaram ao local e enviaram mergulhadores para buscas dentro da barragem.

Fonte: G1/AL