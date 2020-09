Jovem de 21 anos é morto a tiros em Junqueiro

Mais um homicídio foi registrado na região Agreste do Estado. Um jovem de 21 anos foi morto a tiros nas primeiras horas desta sexta-feira (25), na zona rural da cidade de Junqueiro. A guarnição do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) foi acionada e esteve no local. O corpo foi identificado como José Nelson Alves da Silva.

De acordo com o relatório do 3º Batalhão de Polícia Militar, o crime foi registrado aproximadamente às 2h20. Até o momento não há informação detalhadas sobre a motivação ou autoria do crime, que deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios.

Após o trabalho de pericia do Instituto de Criminalística, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Arapiraca.

Fonte: Sete Segundos