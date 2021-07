Jovem de 25 anos é preso com 120 pedras de crack no centro de Penedo

Na tarde dessa segunda-feira (12), por volta das 14h, um homem de 25 anos, já conhecido da polícia, foi preso por tráfico de drogas em Penedo.

Ele estava traficando no Centro da cidade, em uma localidade conhecida como Kamartelo do Meio. Uma pessoa ligou para a polícia e disse que um sujeito moreno, baixo e magro, vestido com uma bermuda cinza com preto, estava traficando no endereço mencionado.

Os policiais foram até o local e constataram o fato. Com ele, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro no valor de R$ 10. Mas, em um terreno a cerca de 10 metros onde o jovem foi abordado, a polícia encontrou uma sacola na cor preto com 120 pedras de crack, o que equivale a 20 gramas.

Foi dada voz de prisão ao infrator e o mesmo foi conduzido a 6° DRP de São Miguel dos Campos para realização dos procedimentos cabíveis.

por Redação com 11º BPM