Jovem desaparecido no feriado de 7 de setembro é encontrado morto em Maceió

O jovem Lucas André Dantas Correia e Sá, de 27 anos, que havia desaparecido no feriado de 7 de setembro, foi encontrado morto enforcado nesta sexta-feira (10). A informação foi confirmada ao G1 pelo pai da vítima, Rômulo César. A suspeita é de que ele tenha cometido suicídio, mas o caso é investigado pela Polícia Civil.

A família divulgou foto do jovem e registrou um boletim de ocorrência para tentar conseguir informações sobre seu paradeiro. O caso está sob apuração do 5º Distrito Policial.

Lucas tinha sido visto pela última vez por volta de 13h da última terça-feira, quando saiu da casa onde vive com a mãe no Condomínio Morada dos Palmares, no Tabuleiro dos Martins, em Maceió. O corpo foi encontrado na casa pela mãe do jovem, em um primeiro andar que estava interditado.

De acordo com Rômulo César, a mãe não viu quando o jovem voltou para a casa e ninguém procurou no primeiro andar porque era um local que não estava sendo acessado. A família só percebeu que o corpo estava no imóvel quando a mãe sentiu mau cheiro nesta manhã.

Segundo o irmão de Lucas, Mateus Saulo, o jovem tinha depressão e recebia acompanhamento de um psicólogo e um psiquiatra.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo, que vai passar por perícia.

Fonte: G1/AL