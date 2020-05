Jovem é assassinado e adolescente é vítima de tentativa de homicídio em São Sebastião

Um jovem de 21 anos foi assassinado e um adolescente de 15 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na cidade de São Sebastião, Agreste de Alagoas. O crime ocorre na noite de domingo (3).

De acordo com militares do 3º Batalhão, as vítimas estavam sentadas na calçada quando foram surpreendidas pelos disparos feitos por dois homens armados. O criminosos fugiram e não foram localizados.

O jovem de 21 anos morreu no local. O adolescente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram ao local, fizeram a perícia e recolheram o corpo da vítima. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

Fonte: G1/AL