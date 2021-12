Jovem é assassinado em oficina mecânica em Palmeira dos Índios

A Polícia Civil de Alagoas deve instaurar inquérito para investigar um homicídio ocorrido neste sábado (11) no bairro Xucurus, em Palmeira dos Índios, cidade do agreste do Estado. A vítima, identificada como Emídio Clismã Gomes da Silva, 24 anos, morreu após ser atingido por vários disparos de arma de fogo.

De acordo com informações repassadas à polícia pela companheira da vítima, Clismã trabalhava em uma motocicleta quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e carona abriu fogo contra a vítima.

Ainda segundo a esposa, a vítima ainda tentou correr para dentro de casa, mas não conseguiu. A polícia não informou à imprensa se existe alguma linha de investigação. Foram acionados, além da Polícia Militar, perícia e IML, que providenciou a remoção do corpo para sede do Instituto em Arapiraca.

Fonte: AL24horas