Jovem é esfaqueado durante caminhada política e morre em hospital

Um jovem foi esfaqueado durante uma discussão em plena caminhada da candidata apoiada pelo prefeito do município de Ibateguara, Geo Cruz (MDB), na noite desse sábado (03). A vítima não resistiu e morreu no hospital da cidade. A informação foi confirmada pelo 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O evento político aconteceu em meio à pandemia do novo coronavírus, em que medidas sanitárias não foram observadas, a exemplo de uma multidão sem máscara e aglomerada pelas ruas da cidade.

Segundo informações do batalhão, que atende União dos Palmares e municípios circunvizinhos, o rapaz, identificado como Tácio Salvador da Silva Júnior, 22 anos, estava presente no ato político, quando se envolveu em uma briga com um homem não identificado.

“Testemunhas disseram que a vítima foi em casa, pegou uma faca, mas acabou esfaqueada. Não se sabe se o outro tomou a faca do garoto ou se o autor já estava armado”, disse um militar que preferiu não se identificar.

Após a ação, o autor fugiu do local e não foi localizado depois, apesar de buscas feitas por guarnições. Já o rapaz atingido foi socorrido por populares até o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Questionado sobre a autoria e a motivação do crime, o policial informou que não obteve detalhes acerca disso.

DESRESPEITO A REGRAS

Com o início do período de caminhadas e carreatas pelas ruas do estado, na busca pelo voto, os pré-candidatos precisam se adequar às regras sanitárias de distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel, além de outras medidas preventivas, conforme recomendações das organizações de Saúde. Porém, não é o que se tem observado em algumas delas, seja por meio de fotos ou vídeos estampados nas redes sociais.

Imagens recebidas pela Gazetaweb mostram uma multidão nas ruas do município de Ibateguara, durante a caminhada da candidata apoiada pelo prefeito Geo Cruz, em que as pessoas aparecem segurando bandeiras, soltando rojões e dançando e cantando ao som de um trio elétrico, de forma aglomerada e sem máscara, em total desrespeito às medidas sanitárias de combate ao novo coronavírus.

Apesar da redução do número de casos, a Covid-19 ainda está presente nos 102 municípios alagoanos. Em relação ao quadro total de óbitos em Alagoas, estão confirmados 2.091 óbitos pela doença.

Fonte: Gazetaweb