Jovem é executado a tiros às margens da AL 110

Um jovem, identificado como Leandro Almeida da Silva, 20 anos, foi assassinado a tiros, no começo da tarde deste domingo, 29, às margens da rodovia AL 110, próximo ao Viaduto, no bairro Canafístula, em Arapiraca.

De acordo com informações colhidas no local, Leandro foi atingido por tiros, disparados por dois homens que estavam em uma motocicleta de cor verde e modelo não especificado. Ele estava a pé, ainda correu e entrou em uma área de brejo, onde faleceu, sem tempo de receber socorro médico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e retirou o corpo de Leandro do brejo, o deixndo próximo da rodovia. Agentes da Força Tarefa estão no local e acionaram a Polícia Civil e os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) para perícia e recolhimento do corpo. De acordo com populares, Leandro era morador da comunidade Riacho Seco, no bairro Canafístula.

com Já é noticia