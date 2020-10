Jovem é ferido na cabeça e no braço por namorado de ex-companheira

O jovem de 18 anos identificado como Anderson foi ferido a golpes de arma branca no fim da noite dessa quinta-feira, 15, no bairro Taperaguá, em Marechal Deodoro, região metropolitana da Maceió. A vítima contou aos policiais que foi atacada pelo namorado da ex-companheira.

De acordo com militares da 5ª Companhia Independente, o jovem foi encontrado caído no chão com lesões na cabeça e no braço. Os agentes foram acionados por populares que denunciaram a tentativa de homicídio.

O Samu esteve no local, a equipe fez os primeiros socorros e a ambulância encaminhou o ferido para a UPA do Francês para a continuidade dos cuidados. O estado de saúde dele não foi revelado.

A polícia não informou a motivação do ataque e confirmou que o suspeito não foi encontrado.

