Jovem é flagrada tentando entrar com drogas no Cyridião Durval

Após ser flagrada tentando ingressar com droga no Presídio Cyridião Durval e Silva, uma jovem de 24 anos foi detida em flagrante, nesta quinta-feira (20).

Segundo a assessoria de Comunicação do Sistema de Ressocialização (Seris) a jovem é natural do município de São Sebastiao, e foi interceptada durante o procedimento de revista. Os policiais penais, utilizando o equipamento bodyscan, conseguiram identificar as 50 gramas de maconha que iriam ser entregues a um detento.

O material seria entregue a reeducando do módulo 4, cela 5, daquela unidade prisional.

A suspeita, que deve responder por tráfico de drogas foi encaminhada à Central de Flagrantes, no bairro do Farol, para os procedimentos cabíveis.

