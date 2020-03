Jovem é presa após furtar chicletes de estabelecimento

Uma mulher foi presa por furto nesse sábado (7), na cidade de Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Ela levou vários caixinhas de chicletes de um estabelecimento comercial e foi flagrada por um funcionário.

De acordo com o relatório do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), a jovem, de 22 anos, furtou do supermercado Azul Atacarejo a quantia de 17 caixinhas de chicletes. A Polícia Militar fazia rondas pelo local quando avistou a suspeita e o funcionário do estabelecimento.

Eles foram levados à Central de Polícia da cidade, onde ela foi presa em flagrante delito por furto. O fato aconteceu na tarde desse sábado.

por Jamylle Bezerra/Gazetaweb