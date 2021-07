Jovem é preso após agredir a própria mãe em Lagoa da Canoa

Um jovem de 23 anos foi preso na noite de domingo (11) após agredir a própria mãe de 47 anos na cidade de Lagoa da Canoa, Agreste de Alagoas. Ele também agrediu a irmã de 26 anos.

De acordo com militares do 3º Batalhão, o jovem chegou atirando pedras no portão na casa da mãe. Ele tinha feito o uso de drogas e estava bastante agressivo.

A polícia encaminhou o agressor e as vítimas para o Centro Integrado da Segurança Pública (Cisp) e ele foi autuado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.

Fonte: G1/AL