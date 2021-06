Jovem é preso suspeito de estuprar menino de 8 anos

Um jovem de 22 anos foi preso na noite de domingo (20) suspeito de estuprar um menino de 8 anos na Cidade Universitária, em Maceió.

Segundo a polícia, os abusos ocorreram na casa do suspeito. Não há informações sobre como a vítima foi aliciada para o local do crime nem se o agressor tem ligação com a família da criança.

O menino relatou, com detalhes, todo o abuso que sofreu, e, após a realização de um exame pericial pelo Instituto Médico Legal (IML), as agressões foram comprovadas.

O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, e autuado por estupro de vulnerável.

Fonte: G1/AL