Jovem é preso suspeito de tráfico de drogas em Penedo

Na última quinta-feira, 09, policiais do 11º BPM prenderam Pedro Victor Dias, 21 anos, vulgo Macaco, suspeito de tráfico de drogas na Rua Frei Damião, bairro Dom Constantino, parte alta do município ribeirinho de Penedo.

Segundo informações da PM, uma guarnição fazia hondas quando foi informada, via Copom, que havia uma boca de fumo na localidade acima mencionada.

Ao chegar no local os policiais encontraram Victor e com ele foi apreendida uma quantia em dinheiro no valor de R$ 24,00 e 28 bombinhas de maconha.

Pedro Victor Dias recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia Regional de Penedo para as devidas providências.

por Redação com 11º BPM