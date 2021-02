Jovem morre após ser atingido por facada no abdômen

Um jovem de 19 anos morreu na segunda-feira (15) após ser atingido por uma facada no abdômen na Cidade Universitária, parte alta de Maceió. Nenhum criminoso foi preso.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia de Guarda, o crime ocorreu perto do terminal rodoviário. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas José Amadeus Cavalcante Oliveira morreu antes de receber socorro médico.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados para fazer a perícia e recolher o corpo da vítima.

Fonte: G1/AL