Jovem morre e adolescente fica ferido em acidente em Coruripe

Um jovem morreu e um adolescente de 15 anos ficou ferido após se envolverem em um acidente na manhã desta sexta (4), nas imediações da Praça Dr. Castro Azevedo, em Coruripe, cidade do litoral sul do Estado. A dinâmica do acidente não foi repassada à imprensa.

Um jovem de 20 anos, identificados como Erilan Silva Araújo, morreu ainda no local do acidente e um adolescente de 15 anos sofreu fratura na perna e foi encaminhado ao Hospital de Coruripe por uma equipe do Samu.

Os dois jovens estavam em uma motocicleta. O acidente ocorreu por volta das 8h, supostamente após o piloto perder o controle da moto e colidir contra uma estrutura. Perícia e IML também foram acionados para recolher o corpo.

Fonte: AL24horas