Jovem que estava desaparecido há 15 dias é encontrado enterrado em sítio

O jovem Raul Pablo, que estava desaparecido desde o último dia 31, foi encontrado morto nesse domingo, 14, em Chã do Pilar, no município de Pilar, na Grande Maceió. Uma pessoa foi presa no mesmo bairro, sob a suspeita de participação na morte dele.

Segundo a polícia, o suspeito foi localizado após o trabalho de investigação. O homem confessou que o corpo de Raul Pablo foi enterrado em uma cova improvisada num sítio e indicou o endereço aos agentes. Ele também contou que mais duas pessoas participaram do crime.

“Nós estamos trabalhando para tentar localizar esses comparsas. Hoje, o que foi preso em flagrante está à disposição do Poder Judiciário e também está sendo autuado por ocultação de cadáver. Mas, o trabalho de investigação está sendo realizado, e certamente ele será indiciado pelo homicídio cometido”, disse o delegado Gustavo Xavier.

Ainda de acordo com Xavier, os depoimentos de testemunhas contribuíram para esclarecer o homicídio. “Com base em diversos depoimentos prestados por testemunhas oculares do fato, nós descobrimos que a vítima foi agredida covardemente, com golpes com pedaço de madeira, assim como tijoladas”, destacou.

“Após as agressões, o jovem ficou desacordado e os três criminosos arrastaram ele para o matagal, deixando ele lá até o dia seguinte, momento que ele foi arremessado por cima do muro e enterrado no buraco”, completou o delegado.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para o recolhimento do cadáver de Raul Pablo.

Fonte: TNH1