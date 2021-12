Jovens de Penedo conseguem primeiro emprego através do Programa Estagiar

Jovens residentes em Penedo e estudantes de curso de nível superior em instituições públicas ou privadas assinaram nesta quarta-feira, 15, o contrato para estágio na administração municipal.

A solenidade realizada no gabinete do Prefeito Ronaldo Lopes com a presença de secretários municipais e vereadores reuniu os 18 primeiros selecionados do Programa Estagiar, uma inovação da gestão Crescendo Com Seu Povo que prepara a juventude penedense para o mercado de trabalho.

Entre os estudantes que tiveram currículo selecionado e passaram nas etapas de prova escrita e entrevista está Glória Lemos. “É uma oportunidade muito importante porque no curso aprendemos mais a teoria e o estágio oferece a condição do aprendizado na prática”, explica a aluna do curso de Meio Ambiente ofertado pelo Ifal em Penedo, e não de Turismo/Ufal, como informado anteriormente por equívoco.

A contratação de estagiários no serviço público segue a regulamentação legal, sendo por tempo determinado e com possibilidade de renovação.

Emprego e renda

O Prefeito Ronaldo Lopes frisou que gerar emprego e renda é a meta principal de sua administração que desenvolve ações estruturantes no município, citando os avanços já alcançados nos setores de turismo, agricultura e obras.

Ele destacou ainda importância do estágio para o desenvolvimento de cada um, experiência que viveu, e como um bom estagiário deslancha na carreira profissional, citando o Secretário Municipal de Serviços Públicos, o engenheiro civil Ivo Costa.

Ivo era estudante quando estagiou no DER no período em que Ronaldo Lopes esteve à frente do órgão estadual. Desde então, a competência do universitário comprovada no dia a dia o levou a trabalhar com o também engenheiro civil Ronaldo Lopes.

Programa Estagiar

A princípio, a prefeitura de Penedo irá absorver 40 jovens penedenses como estagiários, conforme a necessidade dos diferentes setores da máquina pública, inclusive para quem estuda fora da cidade à noite e tenta estagiar pelo dia.

O Programa Estagiar é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), setor administrado por Pedro Soares que informou a inclusão de novas faculdades privadas na cooperação com o município.

Com isso, mais estudantes terão oportunidade de começar uma jornada de sucesso já bastante significativa para quem também está conquistando, por mérito pessoal, o primeiro emprego.

