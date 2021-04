Jovens sem comorbidades são maioria na UTI pela 1ª vez

As internações de pessoas com menos de 40 anos são maioria absoluta pela primeira vez desde o início da pandemia da Covid-19. As informações são da Folha de São Paulo.

De acordo com o jornal, ainda houve um salto expressivo no número de pacientes graves com necessidade de ventilação mecânica e que não apresentam nenhuma comorbidade.

Em março, 52,2% das internações nas UTIs do Brasil se deram para pessoas até 40 anos; e o total de pacientes que necessitaram de ventilação mecânica atingiu 58,1%.

Ambas as taxas são recordes, segundo dados da plataforma UTIs Brasileiras, da Amib (Associação de Medicina Intensiva Brasileira).

No caso da necessidade de aparelhos de ventilação, houve salto de quase 40% em relação ao patamar do final do ano passado.

Fonte: ISTOÉ