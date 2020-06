Juca vê Flamengo em situação semelhante à do Bayern

O jornalista Juca Kfouri prevê o Flamengo dominando o futebol nacional após a retomada do futebol em meio à pandemia do coronavírus. Durante a última edição do programa “Posse de Bola”, um podcast do “UOL”, Juca comparou o Rubro-Negro ao Bayern, que domina completamente o cenário na Alemanha.

– Olho para o Flamengo hoje como olhavam para o Real Madrid quando começou a exercer sua soberania na Espanha. Olho para o Flamengo como olho para o Bayern na Alemanha. O máximo que pode acontecer é num torneio de mata-mata dar uma zebra. Mas campeonato de pontos corridos sai de baixo. E ainda com essa coisa de diminuir para 48 horas a distância entre um jogo e outro, com o grupo que o Flamengo tem, vai ser um baile – afirmou.

Juca acredita que o Flamengo está muito à frente dos rivais cariocas e também da grande maioria dos times brasileiros.

– A sensação que eu tenho é que Vasco, Fluminense e Botafogo fazem um futebol analógico. O Flamengo faz o digital. A diferença é tamanha… No Rio, aonde quer que o Flamengo vá jogar, a diferença vai ser brutal, a diferença vai ser brutal também no Brasileiro, com raras exceções. Não significa que ele vá ganhar tudo invicto, mas a diferença é abissal – sentenciou.

Fonte: LANCE!